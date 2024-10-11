Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'dan ayrıldı

İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi
6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Emeklilikte prim günü esas alınacak
Emeklilikte prim günü esas alınacak
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Belgrad'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.10'da Sırbistan'dan ayrıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 19:27, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:35
Yazdır

Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de İstanbul'a hareket etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber