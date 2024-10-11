ÖMK Meclisten geçti, şimdi ne olacak?
Yeni yasa teklifinin meslek kanunu olmaktan uzak olduğu gerekçeleri ile tümü üzerinde öğretmen örgütleri ve öğretmenler tarafından çokça tartışılmış ve eylemlere konu olmuştu. En çok tartışılan maddelerin başını çeken; müfettiş raporu sonucunda öğretmenlik yapamayacağı raporu düzenlenen öğretmenlerin geri hizmete (memurluğa) çekilebilmesini düzenleyen madde (teklifte 34. madde) TBMM genel kurulunda geri çekildi ve genel kurul kararı ile yasadan çıkarıldı.
Akademi bölümü 2025 yılında yürürlüğe gireceğinden bu konuya değinmeden ilk
etapta neler olacağını yazacak olursak;
1- TBMM genel kurulunda kabul edilen teklif Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan
sonra yürürlüğe girmiş olacak.
2- Yasa yürürlüğe girdikten sonra MEB tarafından gerek kariyer gerekse adaylık
sürecini de kapsayan bir yönetmelik yayımlanacak.
3- Akademi maddeleri yürürlüğe girene kadar iş ve işlemleri MEB Öğretmen Yetiştirme
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (OYEGM) tarafından yürütülecek.
4- Eylül 2025'e kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen alımlarında eski (an itibari
ile yürürlükte olan) yasalar geçerli olacak.
5- Yani sözlü sınavı tamamlanan sözleşmeli öğretmen adaylarını etkileyen durum
yok.
6- Eylül 2025'e kadar yeniden öğretmen alımı olursa onlar da yeni yasanın atama
şartlarından etkilenmeyecek
7- Kariyer basamakları için;
a- Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte 10 yılını dolduran öğretmenler uzman
öğretmenlik başvurusu yapabilecek
b- Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte 20 yılını dolduran öğretmenler (uzman
öğretmenlikte 10 yıl şartı aranmadan direkt olarak) başöğretmenlik
başvurusu yapabilecek,
c- Uzman/başöğretmenllk başvurusu için kademe ilerlemesi cezası almamış olmak
şartı aranacak (10 yıl sonunda cezası kalkmış olanlarda başvurabilecek)
d- Uzman/başöğretmenlik başvurusu yapanların bakanlıkça planlanacak seminerleri
(eğitimi) tamamlamaları gerekecek
e- Eğitim sonunda yada öncesinde sınav olmayacak, sadece eğitimi tamamlamak
yeterli olacak
f- Eğitimlerin ne zaman, nasıl (online, yüz yüze yada hibrit.) ve hangi içerikle
olacağını OYEGM planlayacak
g- Bu sürecin yıl sonuna kadar tamamlanıp Ocak 2025 itibarıyla ödemelerin ödenmesi
şeklinde planlanmasını bekliyoruz.
h- Akademi kurulduktan sonra OYGEM'in görevi sona erecek ve hem aday öğretmenlik
hem de kariyer planlaması ve eğitim süreci ile görevi akademiye geçecek.
8- Öğretmen ve yöneticilerden;
Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin mevzuatta olmayan şekilde ses ve
görüntü kaydı alanlar KINAMA cezası ile cezalandırılacaklar.
9- Öğretmen ve yöneticilerden;
a- Özel ders veren, yönlendiren
b- Öğrenciler arasında ayrım yapan,
c- Ölçme değerlendirme de adil olmayan,
d-Öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayan şekilde öğrencilere olumsuz örnek olacak
söz ve davranışlarda bulunanlar,
e- Eğitim öğretim sürecinde bakanlıkça belirlenen öğretim programlarının amaç
ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulama yapanlara
AYLIKTAN KESME cezası verilecek.
10-
a- Uyuşuturucu veya uyarıcı madde;
- kullanan,
- ticaretini yapan,
- bulunduran,
- satın alanların
b-
- hayasızca hareket,
- müstehcenlik ve fuhuş suçları ile
- ?cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların
ÖĞRETMENLİKLERİ SONA ERECEK .
11- Norm kadro fazlası öğretmenler ilçe grupları öncelikli olmak üzere il içerisinde
resen atanabilecekler.
12- Öğretmene şiddet durumlarında cezalar ağırlaştırılarak uygulanacak.Kısaca
bu şekilde bir özeti kamuoyuna sunmak isterim.
Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar