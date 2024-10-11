ÖMK Meclisten geçti, şimdi ne olacak?

Akademi bölümü 2025 yılında yürürlüğe gireceğinden bu konuya değinmeden ilk etapta neler olacağını yazacak olursak;



1- TBMM genel kurulunda kabul edilen teklif Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiş olacak.



2- Yasa yürürlüğe girdikten sonra MEB tarafından gerek kariyer gerekse adaylık sürecini de kapsayan bir yönetmelik yayımlanacak.



3- Akademi maddeleri yürürlüğe girene kadar iş ve işlemleri MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (OYEGM) tarafından yürütülecek.



4- Eylül 2025'e kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen alımlarında eski (an itibari ile yürürlükte olan) yasalar geçerli olacak.



5- Yani sözlü sınavı tamamlanan sözleşmeli öğretmen adaylarını etkileyen durum yok.



6- Eylül 2025'e kadar yeniden öğretmen alımı olursa onlar da yeni yasanın atama şartlarından etkilenmeyecek



7- Kariyer basamakları için;



a- Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte 10 yılını dolduran öğretmenler uzman öğretmenlik başvurusu yapabilecek



b- Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte 20 yılını dolduran öğretmenler (uzman öğretmenlikte 10 yıl şartı aranmadan direkt olarak) başöğretmenlik

başvurusu yapabilecek,



c- Uzman/başöğretmenllk başvurusu için kademe ilerlemesi cezası almamış olmak şartı aranacak (10 yıl sonunda cezası kalkmış olanlarda başvurabilecek)



d- Uzman/başöğretmenlik başvurusu yapanların bakanlıkça planlanacak seminerleri (eğitimi) tamamlamaları gerekecek



e- Eğitim sonunda yada öncesinde sınav olmayacak, sadece eğitimi tamamlamak yeterli olacak



f- Eğitimlerin ne zaman, nasıl (online, yüz yüze yada hibrit.) ve hangi içerikle olacağını OYEGM planlayacak



g- Bu sürecin yıl sonuna kadar tamamlanıp Ocak 2025 itibarıyla ödemelerin ödenmesi şeklinde planlanmasını bekliyoruz.



h- Akademi kurulduktan sonra OYGEM'in görevi sona erecek ve hem aday öğretmenlik hem de kariyer planlaması ve eğitim süreci ile görevi akademiye geçecek.



8- Öğretmen ve yöneticilerden;



Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin mevzuatta olmayan şekilde ses ve görüntü kaydı alanlar KINAMA cezası ile cezalandırılacaklar.



9- Öğretmen ve yöneticilerden;



a- Özel ders veren, yönlendiren



b- Öğrenciler arasında ayrım yapan,



c- Ölçme değerlendirme de adil olmayan,



d-Öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayan şekilde öğrencilere olumsuz örnek olacak söz ve davranışlarda bulunanlar,



e- Eğitim öğretim sürecinde bakanlıkça belirlenen öğretim programlarının amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulama yapanlara

AYLIKTAN KESME cezası verilecek.



10-



a- Uyuşuturucu veya uyarıcı madde;



- kullanan,



- ticaretini yapan,



- bulunduran,



- satın alanların



b-



- hayasızca hareket,



- müstehcenlik ve fuhuş suçları ile



- ?cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların



ÖĞRETMENLİKLERİ SONA ERECEK .



11- Norm kadro fazlası öğretmenler ilçe grupları öncelikli olmak üzere il içerisinde resen atanabilecekler.



12- Öğretmene şiddet durumlarında cezalar ağırlaştırılarak uygulanacak.Kısaca bu şekilde bir özeti kamuoyuna sunmak isterim.



Maksut BALMUK



Öğretmen, Yazar