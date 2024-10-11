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Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarının performansları belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri bu hafta ortalama yüzde 2,56 geriledi. Euro'nun bu haftaki değer kaybı yüzde 0,28 olurken, gram altın yüzde 0,17; ABD Doları ise yüzde 0,09 değer kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 21:10, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 21:10
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Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,56, avro/TL yüzde 0,28 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,17, dolar/TL yüzde 0,09 artış gösterdi.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.195,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,56 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.

Gram, külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 924 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 yükselişle 20 bin 10 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 17 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,06 artarak 5 bin 20 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,09 değer kazanarak 34,2830 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,28 azalışla 37,5140 liraya indi.

En çok kazandıran faiz

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "para piyasası" fonları oldu.

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