Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!

AK Parti'den dikkat çeken bir adım geldi. Savunma sanayii yatırımlarının artırılması için yeni bir düzenleme geliyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenleme ile kredi kartlarından, araç ile gayrimenkul alım-satımından, noter işlemlerinden Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na pay aktarılacak. Ayrıca 100 cc altı motosikletler MTV kapsamına alınacak. Drone ve 5 bin lira üzerindeki saatler de ÖTV kapsamına girecek.

HANGİ MOTOSİKLETLER ÖTV KAPSAMINA GİRECEK?

Motosiklet tutkunları bu gelişme sonrası hangi motosikletlerin ÖTV kapsamına girdiğini araştırmaya başladı. Türkiyegazetesi.com.tr olarak söz konusu düzenleme kapsamına girecek olan motosikletleri derledik. İşte 100 cc altında olup Türkiye'de en çok satan motosikletler...

MTV MUAFİYETİ OLAN MOTOSİKLETLERE İLGİ BÜYÜK

Meclis'e sunulan yeni düzenleme taslağına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) muaf tutulan ve motor hacmi 100 cc altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kW ve altı elektrikli motosikletler de artık MTV kapsamına alınacak

. Son iki yılda satışların yüzde 400'e yakın artış gösterdiği motosiklet pazarı, geçtiğimiz yılı toplamda 957 bin 291 adetlik net satışla kapatmıştı. Bu satışın 480 bin 189 adetlik bölümü ise MTV muafiyeti olan 50cc hacmine sahip modellerden geldi.

Ağırlıklı olarak kurye sektörü tarafından tercih edilen 100 cc ve altı motosiklet kategorisinde ülkemizde birçok markanın çeşitli modelleri yer alıyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından yayınlanan son rapora göre trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın Ocak-Ağustos aylarına göre 2024 yılında yüzde 27,3 oranında artış gösterirken MTV dilimine girmeyen elektrikli ve 50 cc araçlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 oranında artış söz konusu.

SON 3 YILDA 600 BİN ADET SATILDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanmayan 100 cc ve altı sınıfta 2022 yılı toplamında 123 bin 500 adet, 2023 yılında 231 bin 215 adet motosiklet satışı gerçekleşti. 2024 yılı ilk 7 aylık verilerine göre ise 247 bin 382 adetlik tarihi bir rekor söz konusu. Bu veriler ışığında son 3 yılın toplam satış adeti ise 602.097 adetlik bir motosiklet satışına tekabül diyor.