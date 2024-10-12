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12 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

12 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 00:03
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12 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yırca Zeytin Şenliği'ne katılacak, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret edecek.

(Manisa/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek, Kafkas Üniversitesi akademik yılı açılışı ile AK Parti merkez ilçe kongresi ve il değerlendirme toplantısına katılacak, Harakani Devlet Hastanesinde incelemede bulunacak.

(Kars/09.00/09.45/11.00/11.45/12.30/13.45)

2- DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni ve İnovaTim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Haftası Kapanış ve Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemede bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda'ya konuk olacağı maç öncesi bu ülkeye gidecek.

(Samsun/15.30)

3- Nesine 2. Lig'in 7. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak bir maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 6. haftası, 4. Grup'ta oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Yalovaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko, Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/Yalova/18.00/Bursa/20.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Emlak Konut-Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Zonguldakspor Basket 67 maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Kayseri/16.00)

7- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, VakıfBank-Kuzeyboru, Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Aras Kargo-Galatasaray Daikin maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/15.00/18.00/Aydın/15.00/İzmir/19.00)

8- Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftası, Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.00)

9- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ'ın ZRK Tivat ekibini ağırlayacak.

(Bursa/16.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Adasokağı-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Adana/16.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftası, Nilüfer Belediyespor-Güneysu maçıyla başlayacak.

(Bursa/14.00)

12- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında ilk yarış yapılacak.

(Alcabideche/16.00)

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