Tekirdağ'da feci kaza: İki doktor öldü
Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin istinat duvarına çarptığı kazada Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz yaşamını yitirdi, 2 doktor da yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 07:20, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 08:45
L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.
Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.