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230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı

Yeni kanunla 230 bin öğretmene 10 bin liraya kadar ek maaş ödenecek "başöğretmenlik" yolu açıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 07:30, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 07:32
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230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni çalışmayla öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağı geldi.

Uzman öğretmenlik için 10 yıl öğretmenlik hizmeti gerekecek. 10 yıl uzman öğretmenlere başöğretmen unvanı verilecek. 20 yılı dolduran öğretmenler ise direkt başöğretmen olacak.

Daha önce uygulamaya konulan kariyer basamakları sınavı da böylelikle kalktı. Artık öğretmenlerin hizmet yılı esasına göre kariyerleri planlanacak.

Kanunla birlikte yaklaşık 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı. Bu öğretmenlere 10 bin TL'ye varan ek maaş ödenecek.

BİR DAHA DÜŞÜNÜN...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular da düzenleniyor. Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması halinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Bu arada sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabi olacak.

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