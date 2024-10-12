'Suç işleyen' çocuklarını bildirmeyen aile de suçlu!

Çocuk yaştakilerin işlediği kan donduran suçlar ailelerin sorumluluklarının sınırlarını yeniden tartışmaya açtı. ABD'de okul katliamı yapan bir çocuğun ebeveynleri ikinci derece cinayetten sorumlu tutulurken, İstanbul'da iki genç kızı vahşice katleden Semih Çelik'in ailesine soruşturma açılmasını hukukçular değerlendirdi.

Hukukçu Hadi Dündar, ceza hukukunda çocuğun "henüz 18 yaşını doldurmamış kişi" olarak kabul edildiğini belirterek, 12 yaşından küçük çocukların cezai ehliyetinin ve sorumluluğunun bulunmadığını, suç işledikleri takdirde, haklarında ceza davası açılamayacağını anlattı. Dündar ancak 12 yaşından büyük çocuklara ceza verilebildiğini ifade etti.

"AİLE SESSİZSE DESTEKLİYORDUR"



Çocuk yargılamasında çocuğu da koruyan bir anlayış olduğundan "suça sürüklenen çocuk" diye nitelendirildiğini söyleyen Dündar, çocuğun kendi isteği ile suç işlemeyeceğini, bu nedenle de suça sürüklenen çocuk dendiğini belirtti. 15-18 yaş grubundaki çocuklara suçun niteliğine göre 24 yıla kadar hapis cezası verildiğini kaydeden Dündar, Türk hukukuna göre suç ve cezanın şahsi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: Anne ve baba eğer çocuğun suç işlemesinin önünü açarsa, sessiz kalırsa ve çocuğun suç makinesi olmasını izler ve hiçbir şey yapmazsa o zaman başka bir uygulama olması gerekir. Sorumluluk bilinci var mı yok mu ona bakmak lazım. Evde uyuşturucu içen ya da satan bir çocuk, ailesi tarafından yetkililere bildirilip tedbir almıyorsa, çocuğun cebinde bıçak görülüp bildirilmiyorsa, suçtan para kazanma yoluna başvuranlara aile sessiz kalıyorsa destekleniyordur.

"KÖTÜLÜĞÜ KÖRÜKLEMEKTEN SORUMLU"



Anne ve babanın kötülüğü körükleyip, sessiz kalmalarından, izlemelerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğine işaret eden Dündar, şöyle konuştu: Ceza kanununda düzenleme olmadığı müddetçe ceza verilemez ancak 'anne baba çocuktan sorumludur, sorumluluğu ihlal edenler cezalandırılır' gibi geniş bir kriter konulursa o zaman hakimlerin vicdanına bırakılır ve vicdanlı hakimler de iyi kararlar verir. Her yıl 150 binden fazla çocuk suça bulaşıyor. Ancak çocuk adliyeye alınmış, ifadesi alınmış serbest bırakılmış ailenin umurunda değil, bir daha bir daha suç işlemiş o zaman anne ve babaya da ceza verilmesi şartı getirilmeli.

YEŞİM ERASLAN