Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin aylıkları arasında bu yıl yüksek fark olması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da maaşlarda yüksek farkın oluşmayacağı ve vatandaşın mağdur olmayacağı formüller üzerinde çalışıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Çalışma Bakanlığı, bu konuda bir etki analizi çalışması başlattı. Yapılacak etki analizi kapsamında, kaç kişinin emekli maaşında fark oluştuğu belirlenecek. Ayrıca, 2024'te emekli olacaklar ile 2025'te emekli olacaklar arasındaki emekli farkın kapatılmasının ya da azaltılmasının maliyeti hesaplanacak. Ortaya çıkacak maliyet çerçevesinde, düzenleme kapsamında uygulanacak formül belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" demişti.

"2024 VE 2025 EMEKLİ AYLIKLARINDA YÜZDE 30-35 ARASINDA FARK OLUŞUYOR"



Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 2024 ve 2025'te emekli olacakların talep tarihine göre aylıklarda yüzde 30-35 arasında farklılaşma olacağını söyledi.

Ergün, şunları kaydetti:

"Emekli aylıkların karma sisteme göre hesaplanması, emeklileri koruyan bir sistem olarak görülemez. Son iki yılda enflasyon farklı olduğundan, bu sistemin sonucu, enflasyonun yüksek olduğu yıl, emekliler için cazip oluyor. Aylık hesaplama sisteminin parametreleri, borsa gibi emekli aylıklarını yükseltiyor veya düşürüyor. Emekli aylıklarının hesaplanmasında önemli bir parametre olan güncellenme katsayısı, TÜFE ve gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı (GH) oranlarına göre her yıl belirleniyor ve aylıkların hesaplanmasında temel kriter olan ortalama kazançları çok yönlü etkiliyor. 2023 ve 2024 yılları enflasyon oranlarının farklılaşması, emekli aylıklarına da aynı paralelde yansıyor.

2024 yılında emekli olanlara uygulanan güncellenme katsayısı 66,12. 2024 yılı güncellenme katsayısının ise tahminlere göre 41,19 veya 42,25 olması öngörülüyor. 2024 yılında emekli olanlara 66,12 güncellenme katsayısı uygulanırken, 2025 yılında emekli olacaklara 41,19 ve 42,25 güncellenme katsayısının dikkate alınacak olması, emekli aylıklarında önemli bir düşüşe neden oluyor. Emekli aylıklarına 2024 yılı ilk 6 ayında yüzde 49,25 zam, ikinci 6 ayında yüzde 24,73 zam yapıldı. 2024 yılında emekli aylıklarına yapılan zamlar, 2025 yılında emekli olacaklara uygulanmayacağından, 2025 birinci ve ikinci altı ay emekli zamları çok daha az hesaplanacak. Güncellenme katsayısı ve emekli aylıklarında oluşan farklılıklarla, 2025 yılında emekli olacakların aylıkları yüzde 30-35 arasında daha az hesaplanacak. Emekli talep tarihine göre güncelleme katsayı kadar aylık artışları da her yıl farklılaştığından, emekli olunan yılda aylığın yükselmesi veya düşmesi riski yaşanıyor. 5510 sayılı Kanun döneminde 2021 ve 2021 yılında talep tarihlerine göre yüzde 18'e kadar aylıklar farklılaştı. 2024 ve 2025'te de aylıklar, emekliliğe hak kazananların talep tarihine göre yüzde 30-35 arasında yine farklılaşıyor."

"EMEKLİ AYLIKLARI TEK BİR SİSTEM ÜZERİNDEN HESAPLANMALI"



Mevcut aylık hesaplama sisteminin kurgusunun doğru yapılmadığını belirten Ergün, aylık hesaplama sisteminin değişmesi gerektiğini belirtti. Bu tür farklılıkların her yıl yaşanabileceğine dikkat çeken Ergün "2000 öncesi dönemde uygulanan gösterge sistemine yeniden dönülmeli ve emekli aylıkları tek bir sistem üzerinden hesaplanmalı" diye konuştu.