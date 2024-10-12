Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi
6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada

Bu yıl sonunda emekli olanlar 2025'te emekli olanlara göre yüzde 30-35 arasında daha fazla emekli maaşı alacak. Yapılacak etki analizi kapsamında, kaç kişinin emekli maaşında fark oluştuğu belirlenerek, emekli maaşları arasındaki farkın kapatılmasının ya da azaltılmasının maliyeti hesaplanacak. Ortaya çıkacak maliyet çerçevesinde, düzenleme kapsamında uygulanacak formül netleştirilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 07:47, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 07:51
Yazdır
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin aylıkları arasında bu yıl yüksek fark olması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da maaşlarda yüksek farkın oluşmayacağı ve vatandaşın mağdur olmayacağı formüller üzerinde çalışıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Çalışma Bakanlığı, bu konuda bir etki analizi çalışması başlattı. Yapılacak etki analizi kapsamında, kaç kişinin emekli maaşında fark oluştuğu belirlenecek. Ayrıca, 2024'te emekli olacaklar ile 2025'te emekli olacaklar arasındaki emekli farkın kapatılmasının ya da azaltılmasının maliyeti hesaplanacak. Ortaya çıkacak maliyet çerçevesinde, düzenleme kapsamında uygulanacak formül belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" demişti.

"2024 VE 2025 EMEKLİ AYLIKLARINDA YÜZDE 30-35 ARASINDA FARK OLUŞUYOR"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 2024 ve 2025'te emekli olacakların talep tarihine göre aylıklarda yüzde 30-35 arasında farklılaşma olacağını söyledi.

Ergün, şunları kaydetti:

"Emekli aylıkların karma sisteme göre hesaplanması, emeklileri koruyan bir sistem olarak görülemez. Son iki yılda enflasyon farklı olduğundan, bu sistemin sonucu, enflasyonun yüksek olduğu yıl, emekliler için cazip oluyor. Aylık hesaplama sisteminin parametreleri, borsa gibi emekli aylıklarını yükseltiyor veya düşürüyor. Emekli aylıklarının hesaplanmasında önemli bir parametre olan güncellenme katsayısı, TÜFE ve gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı (GH) oranlarına göre her yıl belirleniyor ve aylıkların hesaplanmasında temel kriter olan ortalama kazançları çok yönlü etkiliyor. 2023 ve 2024 yılları enflasyon oranlarının farklılaşması, emekli aylıklarına da aynı paralelde yansıyor.

2024 yılında emekli olanlara uygulanan güncellenme katsayısı 66,12. 2024 yılı güncellenme katsayısının ise tahminlere göre 41,19 veya 42,25 olması öngörülüyor. 2024 yılında emekli olanlara 66,12 güncellenme katsayısı uygulanırken, 2025 yılında emekli olacaklara 41,19 ve 42,25 güncellenme katsayısının dikkate alınacak olması, emekli aylıklarında önemli bir düşüşe neden oluyor. Emekli aylıklarına 2024 yılı ilk 6 ayında yüzde 49,25 zam, ikinci 6 ayında yüzde 24,73 zam yapıldı. 2024 yılında emekli aylıklarına yapılan zamlar, 2025 yılında emekli olacaklara uygulanmayacağından, 2025 birinci ve ikinci altı ay emekli zamları çok daha az hesaplanacak. Güncellenme katsayısı ve emekli aylıklarında oluşan farklılıklarla, 2025 yılında emekli olacakların aylıkları yüzde 30-35 arasında daha az hesaplanacak. Emekli talep tarihine göre güncelleme katsayı kadar aylık artışları da her yıl farklılaştığından, emekli olunan yılda aylığın yükselmesi veya düşmesi riski yaşanıyor. 5510 sayılı Kanun döneminde 2021 ve 2021 yılında talep tarihlerine göre yüzde 18'e kadar aylıklar farklılaştı. 2024 ve 2025'te de aylıklar, emekliliğe hak kazananların talep tarihine göre yüzde 30-35 arasında yine farklılaşıyor."

"EMEKLİ AYLIKLARI TEK BİR SİSTEM ÜZERİNDEN HESAPLANMALI"

Mevcut aylık hesaplama sisteminin kurgusunun doğru yapılmadığını belirten Ergün, aylık hesaplama sisteminin değişmesi gerektiğini belirtti. Bu tür farklılıkların her yıl yaşanabileceğine dikkat çeken Ergün "2000 öncesi dönemde uygulanan gösterge sistemine yeniden dönülmeli ve emekli aylıkları tek bir sistem üzerinden hesaplanmalı" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber