Ucuz arsa satma vaadi ile vatandaşları dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesinde satılık arsa ilanı verip mağdurları ucuza arsa satma vaadi ile dolandıran şahısları tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, G.P. (28), H.D. (38), K.D. (32), A.D. (34), A.M. (23), A.S.K. (28) ve C.Ş.'yi (49) yakaladı. Operasyonda yapılan aramalarda 13 adet telefon, 3 adet laptop, 2 adet flaş bellek ve 16 adet simkart ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.P., C.Ş. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.