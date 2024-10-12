Halk Eğitim Merkezi Müdürü, makam odasında intihar etti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında intihar etti. Beylik silahıyla kafasına sıkan Gündüz'ün yakınlarına iki sayfalık mektup bıraktığı öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 10:08, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 10:10
11 Ekim saat 13.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında beylik tabancasıyla kendini vurdu.
ÇALIŞANLAR KANLAR İÇERİSİNDE BULDU
Silah sesi üzerine odaya giren kurum çalışanları, Müdür Gündüz'ü kanlar içerisinde buldu. Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 SAYFALIK MEKTUP BIRAKMIŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gündüz'ün intihar etmeden önce yakınlarına 2 sayfalık mektup bıraktığı öğrenildi.