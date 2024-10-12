Halk Eğitim Merkezi Müdürü, makam odasında intihar etti

Silah sesi üzerine odaya giren kurum çalışanları, Müdür Gündüz'ü kanlar içerisinde buldu. Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 Ekim saat 13.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında beylik tabancasıyla kendini vurdu.

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