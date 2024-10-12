750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?

Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerinin artırılması maksadıyla Meclis'e sunulan kanun teklifinin en dikkat çeken maddesi, "limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartlarına yıllık 750 lira ücret" oldu. Konuyla ilgili gelişmeler takip edilirken, bazı tüketicilerin "kart limitini düşürme" eğilimine girebileceği ifade ediliyor.

NAKİT ÇEKİM FAİZİ ARTMIŞTI

Enflasyonla mücadelede kredi kartı limitleri, karttan nakit çekme ve kredi kartı ile yapılan alışverişler sıklıkla gündeme geldi. Bu yıl ilk olarak nakit çekim faiz oranları martta %5'e yükselmişti. Bu tedbirin ardından işlem hacminin de düştüğü görülmüştü.

Bankalararası Kart Merkezinin verilerine göre; ilk çeyrekte 326,74 milyar lira olan kredi kartından nakit çekim işlem hacim, ikinci çeyrekte 162,99 milyar liraya geriledi. Temmuz ve ağustos aylarında nakit çekim tutarları 59,2 ve 60,9 milyar TL oldu. Kartla nakit çekim işlemleri ocaktan ağustosa kadar geçen süreçte ise, aylık bazda ortalama %45 geriledi.

KREDİ KARTIYLA HARCAMALAR

Bu yıl kredi kartı ile yapılan "alışveriş" ve "taksitli ödemeler" dahil, toplam harcamalar ise;

-İlk çeyrekte 2,9 trilyon TL oldu.

-İkinci çeyrekte 3,12 trilyon TL'ye yükseldi.

-Üçüncü çeyrekte 3,60 trilyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

Rakamlar, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe harcamalarda %15'lik artış beklentisine işaret ediyor.

LİMİT NASIL BELİRLENİYOR?Bir diğer konu kredi kartlarının limitlerinin belirlenmesi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Limit belirlerken, bunun gerçek beyana ve belgeye dayalı olması lazım. Aynı zamanda bir bütünlük arz etmeli, her banka kendi kafasına göre limit belirlememeli" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'de kredi kartı limitinin, aylık gelirin 4 katını geçmemesi gerekiyor. Konuyla ilgili düzenleme yapılacağı, bu yıl açıklanan OVP'de de ifade edilmişti.

TAKSİT SINIRI DA GETİRİLDİ

Kredi kartının tüketicilere "şimdi harca-sonra öde" özelliğiyle büyük avantaj sunduğunu ve taksit seçeneğinin de "daha fazla harcama kabiliyeti" kazandırdığını belirten ekonomistler, "Bu yıl birçok alanda taksit sınırı da getirildi. Buna rağmen kartlı harcamalarda yaşanan artış biraz da artan fiyatların yansıması" şeklinde konuşuyor.

ENFLASYONU DÜŞÜREBİLİRYeni düşünülen 750 TL ücret uygulamasının, harcamalar ürerinde dolaylı etkisinin olabileceğini aktaran ekonomistler, "Yaklaşık 60 milyon adet kartın limiti 100 bin TL'nin üzerinde ancak bu limitlerin ne kadarı dolu, ne kadarı boş bilmiyoruz. Limitini 100 bin TL'nin altına çeken tüketiciler kaçınılmaz olarak daha az harcayacak, bunun dezenflasyonist etkisi de zamanla ortaya çıkabilir" ifadelerini kullanıyor.

125 MİLYON KREDİ KARTI

Türkiye'de yaklaşık 28 milyon aktif kredi kartı kullanıcısı mevcut. Toplam kredi kartı sayısı ise 125 milyonu buluyor. Banka ve kredi kartıyla yapılan toplam işlem tutarı ise bu yılın ocak-eylül döneminde 10,62 trilyon lirayı bulmuştu. Bu harcamanın yüzde 18'lik kısmı, market ve alışveriş merkezleri kategorisinde gerçekleşti.

Ö. Faruk Bingöl