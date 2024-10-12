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Kapısına duvar örülen kişi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla evine kavuştu

Adana'da kapısına duvar örülerek yandaki daireyle birleştirilip satılan evin sahibi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla konutuna kavuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 11:19, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:20
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Kapısına duvar örülen kişi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla evine kavuştu

Emekli İrfan Aldeniz (56), ablasıyla 2022'de merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 7'nci katında bulunan 4 daireden birini satın aldı.

Aldeniz, evi satın aldığı kişinin taşınmak için iki ay süre istemesi nedeniyle beklemeye başladı.

Aradan geçen yaklaşık 3 ayda daireyi boşaltmayan eski ev sahibi, Aldeniz'in avukatı aracılığıyla gönderilen tebligatın ardından daireden ayrıldı.

Aldeniz, dairesine taşınma hazırlığı yaptığı sırada telefonda kendisini apartmanın müteahhidi olarak tanıtıp haksız para talebinde bulunduğu iddiasıyla Abdullah K. ile tartıştı.

- Bitişikteki daireyle birleştirilip başkasına satılmış

Tartışmanın ardından dairesine giden Aldeniz, evinin kapısının sökülerek yerine duvar örüldüğünü fark etti. Daha sonra Aldeniz, evinin bitişikteki aynı tip daireyle birleştirilerek başkasına hukuksuz şekilde satıldığını fark etti.

Bunun üzerine Aldeniz, avukatı aracılığıyla evine girmesini engellediği ve kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle Abdullah K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, dairesinin de kendisine teslim edilmesini istedi.

Görevlendirilen bilirkişi, yaptığı incelemede İrfan Aldeniz'e ait 28 numaralı dairenin kapısının sökülerek duvar örüldüğünü, bitişiğindeki 29 numaralı dairede tadilat yapılarak geçiş sağlandığını ve her iki dairenin birlikte kullanıldığını belirledi.

Bilirkişinin tespitlerinin ardından 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı karar doğrultusunda Adana 2. Genel İcra Dairesi görevlileri, kapısı sökülüp duvar örülen dairenin sınırlarının belirlenerek asıl sahibine teslim edilmesini sağlamak için binaya gitti.

Kapının yerine örülen duvar işçiler tarafından balyozla kırıldığında ise daire girişinin banyo olarak düzenlendiği görüldü. İşçiler, duvarı kırdıktan sonra dairenin girişine yeni kapı taktı.

- "Maddi ve manevi zararımız var"

İrfan Aldeniz, AA muhabirine, daireyi yaklaşık iki yıl önce banka kredisi kullanarak ablasıyla birlikte satın aldığını söyledi.

Daireyi satın aldıktan sonra müteahhit Abdullah K. ve evin eski sahibi ile sorun yaşamaya başladığını belirten Aldeniz, şöyle konuştu:

"Evin eski sahibi, taşınmak için benden 2 ay süre istedi. Aradan 3 ay geçmesine rağmen eski ev sahibi daireyi boşaltmadı. Avukatımız aracılığıyla kendisine tebligat gönderilince bu kişi daireyi tahliye etti. Ancak eski ev sahibi, buradan ayrılınca dairenin anahtarını bize teslim etmedi. Daha sonra kendisini müteahhit olarak tanıtan bir kişi ortaya çıkarak, binanın merdivenlerine yapılacak demir korkuluk için benden 350 bin lira istedi. Kendisine karşı çıkmam üzerine bu kişi, 'Dairen burada, gel daireyi alabiliyorsan al' sözleriyle tehditkar şekilde konuşmaya başladı. Biz isteğini kabul etmeyince evin kapısını söktürüp duvar ördürerek zorla el koydu. Daha sonra benim dairemle bitişikteki daireyi birleştirip başkasına verdi. Biz çok mağdur olduk. Maddi ve manevi zararımız var. Bankadan konut kredisi kullanarak evi aldık ama içine geçip oturamadık. Hem bu dairenin kredi borcunu ödüyoruz, hem de oturduğumuz evin kirasını ödüyoruz. Konuyla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduk."

Aldeniz, şu an kapısı sökülen evinin tadilatının devam ettiğini kaydetti.

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