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Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongreleri'ne gönderdiği video mesajında; Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırdıklarını vurgulayarak güçlenmiş bir şekilde yola devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 11:22, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:47
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Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz

Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine gönderdiği video mesajda katılımcıları selamlayarak, kongrelere katılamasa da kalbinin salondakilerle birlikte çarptığını, heyecanlarına ortak olduğunu söyledi.

Kuruluşundan itibaren AK Parti'nin çatısı altında görev yapmış herkese şükranlarını sunan Erdoğan, partiye hizmet etmiş ve destek olmuş kişilerden vefat edenlere rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partiyi kurdukları 14 Ağustos 2001'deki gibi aynı heyecanla yollarına devam ettiklerini belirterek, "Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan, milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik, nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık, nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye, tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir, hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8. Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimizi, parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz." dedi.

- "Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum"

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakar, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamdediyorum."

Kongrenin, Türkiye, AK Parti ve demokrasi adına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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