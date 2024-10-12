Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçaklayan şüpheli yakalandı

Taksim'deki Tünel meydanında görevli bir polis memuruna arkadan yaklaşan bir kişi bıçaklı saldırıda bulundu.

Boynundan bıçaklanan polis memuru yaralanırken saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralanan polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de kaçan şüpheli O.I'yı, Kasımpaşa'daki bir parkta yakaladı.

- "Şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin saldırı sonrası kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, bir şahsın bıçakla gelerek polise saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığının anlaşıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen O.I. isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

- Saldırı anı kamerada

Olaya ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddede duran polisin arkasından yaklaşan şüphelinin elindeki bıçakla polise saldırması yer aldı.

Görüntülerde, saldırgan olay yerinden kaçarken çevredeki bir zabıtanın boynundan yaralanan polise yardım ettiği görülüyor.