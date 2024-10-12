Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 12:56, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:07
Yazdır
Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Z.K. idaresindeki 34 EC 3405 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu İlicek köyü çıkışında yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Z.K. ile araçta bulunan M.F.K. ve S.K. yaralandı.

Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.F.K. ve S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber