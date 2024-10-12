Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 12:56, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:07
Z.K. idaresindeki 34 EC 3405 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu İlicek köyü çıkışında yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Z.K. ile araçta bulunan M.F.K. ve S.K. yaralandı.
Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.F.K. ve S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.