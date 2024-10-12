Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 15:50, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:06
Köprü Mahallesi'nde E.K. ile aralarında husumet bulunan Bekir İşlek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, İşlek'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan İşlek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili E.K'nin de arasında bulunduğu 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.