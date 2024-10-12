İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, makine arızası yaşayan kuru yük gemisi nedeniyle çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 16:42, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'den Bulgaristan'a seyir
halinde olan 106 metre uzunluğundaki B LINE isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında makine arızası yaşadı.
Olayın ardından KURTARMA-5 römorkörü hızla bölgeye yönlendirilirken, boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.