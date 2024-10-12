Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında

Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararının duyurulacağı tarihe çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yıllık takvim doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 17 Ekim 2024 tarihinde toplanacak.

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da kamuoyu ile paylaşılıyor.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Beklenti Merkez'in bu ay da faizi değiştirmeyeceği yönünde. Böyle olursa faiz art arda 7'inci ayda da sabit kalmış olacak.