AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor

Bursa'da, ehliyetsiz sürücü Efe Ş.'nin (18) kullandığı kamyonetle çarptığı Zeynep Nazlı Sarıkaya (16), 2 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Efe Ş. adli kontrolle serbest bırakılırken, Zeynep Nazlı'nın babası Yetkin Sarıkaya (45), "Benim çocuğum burada can çekişirken, kızıma çarpan sürücüyü serbest bırakmışlar" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 19:49, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 19:51
Yazdır
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor

Bursa'da Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Sanayi Caddesi istikametine seyir halindeki Efe Ş.'nin kullandığı kamyonet, evine döndüğü sırada yolun karşısına geçerken 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Sarıkaya'ya çarptı.

Savrulup yola düşen Sarıkaya ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sarıkaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Olaydan sonra kaçan sürücü Efe Ş. ise kazanın ardından ailesiyle birlikte gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Efe Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olayla ilgili soruşturma sürerken Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın, 2 gündür yoğun bakım ünitesinde uyutulduğunu söyleyen babası Yetkin Sarıkaya, "Okulun bir spor etkinliği vardı. Spor etkinliğinin devamında, çıkışta, çok aşırı derecede hızlı bir araç sürücüsü çarpmış, hızlıymış. Benim kızım yaya geçidinden geçiyordu. Hızlı olmasından dolayı benim kızıma çarpıyor ve ağır yaralıyor. Sürücünün ehliyeti de yokmuş" dedi.

Sarıkaya, "Bu süreçte, çocuğa denetimli serbestlik verilmesi bizi daha çok üzdü. Olay yerinde durmuyor ve kaçıyor. Haksız olan kişiler şu an ödüllendirilmiş oluyor." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber