Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor

Bursa'da Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Sanayi Caddesi istikametine seyir halindeki Efe Ş.'nin kullandığı kamyonet, evine döndüğü sırada yolun karşısına geçerken 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Sarıkaya'ya çarptı.

Savrulup yola düşen Sarıkaya ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sarıkaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

Olaydan sonra kaçan sürücü Efe Ş. ise kazanın ardından ailesiyle birlikte gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Efe Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olayla ilgili soruşturma sürerken Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın, 2 gündür yoğun bakım ünitesinde uyutulduğunu söyleyen babası Yetkin Sarıkaya, "Okulun bir spor etkinliği vardı. Spor etkinliğinin devamında, çıkışta, çok aşırı derecede hızlı bir araç sürücüsü çarpmış, hızlıymış. Benim kızım yaya geçidinden geçiyordu. Hızlı olmasından dolayı benim kızıma çarpıyor ve ağır yaralıyor. Sürücünün ehliyeti de yokmuş" dedi.

Sarıkaya, "Bu süreçte, çocuğa denetimli serbestlik verilmesi bizi daha çok üzdü. Olay yerinde durmuyor ve kaçıyor. Haksız olan kişiler şu an ödüllendirilmiş oluyor." diye konuştu.