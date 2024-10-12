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Katil İsrail Gazze'de bomba yüklü robotlar kullanıyor

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 7 gündür devam eden kara saldırılarında bomba yüklü robotları kullandığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 21:53, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 21:55
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Katil İsrail Gazze'de bomba yüklü robotlar kullanıyor

İsmini açıklamayan güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, soykırımcı İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki kara saldırılarında daha fazla can ve mal kaybına yol açmak için patlayıcı yüklü robotları kullandı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Faluca Mahallesi'nde 2 gün önce bu robotların kullanılması sonucu birkaç evden oluşan bir yerleşim alanı tamamen yıkıldı.

Söz konusu kaynak, bomba yüklü robotların, evlerin arasında hareket ettiğini ve İsrail ordusu tarafından uzaktan kumanda edildiğini, patlamanın ise yine uzaktan kumanda yöntemiyle ya da Filistinli direniş gruplarının hedef alması sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Robotlar, bir yerleşim bölgesini yıkabilecek patlayıcı güce sahip

Robotların, bir yerleşim bölgesini yıkabilecek patlayıcı güce sahip olduğunu kaydeden kaynak, bu silahın ilk defa mayıs ayında Cibaliya Mülteci Kampı'nın karadan işgal sürecinde kullanıldığını, Filistinli direnişçilerin, içinde askerlerin olduğunu düşündükleri bir personel aracını hedef alması sonucu bölgede büyük bir patlama meydana geldiğini ve daha sonra bunun aslında bomba yüklü bir robot olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu 22 Mayıs'ta Cibaliya'daki kara saldırılarında kullanılan bomba yüklü robotların videosunu yayınlamıştı.

İsrail ordusu, mayıs ayında 20 gün boyunca Cibaliya Mülteci Kampı'na karadan saldırmış ve geride büyük bir yıkım bırakarak bölgeyi terk etmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik sıkı kuşatması ve kara saldırıları 7. gününde sürüyor.

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