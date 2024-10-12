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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 22:49, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 22:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpriz esnaf-vatandaş ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.

ÇORBACIDA ESNAF VE VATANDAŞTAN SEVGİ SELİ

Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

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