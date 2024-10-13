Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,56 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.195,49 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,15 değer kaybederek 10.227,10 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,53 düşüşle 8.559,66 puan, Sanayi Endeksi 2,20 azalışla 11.888,03 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,95 kayıpla 11.774,76 puan oldu.

Tekfen Holding yüzde 27,02 kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,02 ile Tekfen Holding oldu. Tekfen Holding'i, yüzde 10,18 ile Otokar, yüzde 9,26 ile Oba Makarnacılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,58 ile MLP Sağlık, yüzde 12,77 ile Beşiktaş, yüzde 10,16 ile 1000 Yatırımlar Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 501 milyar 480 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 35 milyon lirayla Koç Holding ve 365 milyar 355 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.