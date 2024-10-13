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Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı

Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sektördeki kayıt dışını kanunların yetersizliğine bağlayarak "Kanunlar güncel ve Avrupa Birliği standartlarında değil. Sektörde yaşanan sıkıntılar çözülmeden sadece denetimlerle bu işin sonucuna gidilmesi doğru değil. Düzeltilmediği müddetçe sektörden kaçışlar devam edecek" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 08:15, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 07:36
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Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" açıklamasından sonra Vergi Denetim Kuruluna bağlı vergi müfettişleri denetimlerine hız verdi. Denetimler 36 şehri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılırken, Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sektördeki kayıt dışını kanunların yetersizliğine bağladı.

Sönmez "Kuyumculuk sektörünün kanunları yetersiz. Çıkmış kanunlar güncel ve Avrupa Birliği standartlarında değil. Sektörde yaşanan sorunlar çözülmeden sadece denetimlerle bu işin sonucuna gidilmesi doğru değil. Düzeltilmediği müddetçe sektörden kaçışlar devam edecek" dedi.

"ESNAFIN VE DEVLETİN İTİBARINI ZEDELİYOR"

Sönmez şöyle devam etti:

"Borsa değerinin vergiden muaf olması gerekiyor. Altın muhasebesi yapılması lazım. KDV matrahının belirlenme usul yönteminin gelir vergisi usul yönteminde de uygulanması lazım. Vergi denetimi ve vergi kutsal. Herkes vergisini ödemeli. Her suçun cezası belli. 'Ekonomi bozuk ondan oluyor' şeklinde konuşuyorlar ama ben buna katılmıyorum. Çünkü bu yıllardır uygulanan bir prosedür. Altın fiyatlarının fazla yükselmesinden dolayı sosyal medyanın da etkisi ile bu iş çok fazla köpürtüldü. Bu durum esnafın ve devletin itibarını zedeliyor. Biz devletimize güveniyoruz ve her suçun cezası belli. Bu durumu bu kadar büyütmeye gerek yok. Bazı meslektaşlarımız bu konu ile ilgili yanlış yorumda bulunmuş. Fiili envanter sayımı sırasında fazla veya eksik ürün çıkabilir. Bugün herhangi bir sektörün veya meslek grubunun envanterinde eksik veya fazla çıkabilir. Denetimler başladığından bu yana bunları söylüyoruz."

'KUYUMCULAR VERGİDEN KAÇINIYOR' İDDİASI

Sektörde çalışanlar ise üretimde kayıt dışılık olduğuna dikkat çekerek "Birçok kuyumcu, vergiden kaçınmak için elinden geleni yapıyor. Vitrinde gördüğünüz ürünlerin büyük çoğunluğu stokta görünmüyor. Bakanlık ekipleri denetimlerini yaptı. Bütün ürünleri kayıt altına aldı. Yakın zamanda kuyumcuların birçoğuna ceza gelecek. Sektörün düzelmesi açısından ben bunu doğru bir adım olarak görüyorum. Çünkü bu kadar lüks bir sektörün aylık vergisi 16 bin lira civarı olamaz" iddialarında bulundu..

SAMET EKER

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