Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 10:04, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:03
Muhammet Ö'nün kullandığı, tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Elmalı-Finike kara yolu Kapıçay mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Finike ve Kumluca Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.