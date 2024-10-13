Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Finike ve Kumluca Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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