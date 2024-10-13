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Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kanun teklifindeki değişikliğin sadece eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar (drone) için geçerli olduğu belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 11:26, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:27
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Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan vergi alınacağı iddiası üzerine yazılı açıklama yaptı.

GİB, açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan kanun teklifinin, 'drone' olarak bilinen eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncakları kapsadığını, buradan alınan ÖTV'nin 'Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gideceğini belirtti.

GİB'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Dün Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen kanun teklifinin 10. maddesi ile kamuoyunun 'drone' diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir:

'Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın), her türlü bilmeceler (puzzle)'

Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan '(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)' kısmıdır.

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