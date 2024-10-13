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OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül döneminde toplam otomotiv üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 597 adet olduğunu bildirdi. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 657 bin 148 olarak gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 12:20, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 12:18
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OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi

OSD, 2024 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 597 adede ulaştı.

Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 657 bin 148 olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 36 bin 506 adedi buldu.

Yılın 9 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat üç çeyrekte 26,7 milyar doları buldu

Yılın 9 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında paralel seyretti ve 729 bin 515 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 arttı.

Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 11 bin 179 olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, yılın 9 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Avro bazında ise ihracat yüzde 1 arttı ve 24,5 milyar avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 1 arttı.

Toplam pazar 9'uncu ayda 881 bini aştı

Bu yılın 9 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 geriledi ve 881 bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 1 arttı ve 673 bin 73 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç ve ağır ticari araç pazarları yüzde 9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8 geriledi.

Yılın 9 aylık döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.

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