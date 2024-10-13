Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadeleye tüm gücüyle devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."