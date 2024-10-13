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'Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te sabaha karşı meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık'ta zor günleri geride bıraktıklarını belirterek, "Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz. Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 13:25, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 13:23
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'Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız'

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Kurum, paylaşımında, "Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık'ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz. Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin görüntüler de paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşların yeni evlerine kavuşturulması için çalışmalar hızla sürüyor. 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7,7'lik depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde 7 ve üzeri büyüklükteki depremlere dayanıklı, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle konutlar inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 73 bin 427 konut ve iş yeri inşa edecek. Kentte bugüne kadar 20 bin 764 konut teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 46 bin 858'i konut, 5 bin 805'i iş yeri olmak üzere toplam 52 bin 663 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Depremin merkez üssü Pazarcık'ta ise 3 bin 331'i konut 154'ü iş yeri olmak üzere toplam 3 bin 485 bağımsız bölüm yapılacak. İlçede şimdiye kadar 2 bin 510 konut teslim edildi.

TOKİ Uzmanı Hatice Ezgi Reyhanlıoğlu da bölgedeki projelere ilişkin, "İhalelerimizin yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. Etap etap konutlar tamamlandıkça vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Çalışmalar 7/24 devam ediyor. Konutların sağlam olması için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle zemin bizim için çok önemli. Yaptığımız temelin radye temel, kalıplarımızın ise tünel kalıp olması binalarımızı daha sağlam hale getiriyor. Sosyal donatılar çok önemli. Burada çocuklar için park alanları, yetişkinler için spor, yürüyüş alanları hepsi düşünülüyor. TOKİ olarak tüm vatandaşlarımıza evlerimizi teslim edene kadar çalışmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

"Evin her şeyini çok beğendim"

Yeni evlerine taşınan vatandaşlar da deprem korkusunu atlattıklarını, evlerinde huzurla yaşamaya başladıklarını dile getirdi. Zeynep Ganidağlı, artık rahat uyuduğunu belirterek, "'Evleri 1 yılda teslim edeceğiz' dediklerinde başkaları 'olmaz, daha uzun sürer' dedi. Ama hemen bitti." diye konuştu.

Yeni evine yerleşen depremzede Zeliha Güler de evinin anahtarını alıp içeriye girdiğinde çok mutlu olduğunu ifade etti. Güler, "Bana dünyaları verdiler. O kadar mutlu oldum ki çocuklar gibi sevindim. Evin her şeyini çok beğendim. Dört dörtlük aldım evi. Sağlam malzeme kullanmışlar. Cumhurbaşkanımız, bize verdiği sözü tuttu. Bir sene içerisinde evleri teslim etti." dedi.

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