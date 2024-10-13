Artvin'de kamyonetin uçuruma devrildi kazada 2 ölü, 2 yaralı

Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan e-Nabız açıklaması
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Erdoğan: Güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Artvin'de kamyonetin uçuruma devrildi kazada 2 ölü, 2 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 13:35, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 13:24
Yazdır
Artvin'de kamyonetin uçuruma devrildi kazada 2 ölü, 2 yaralı

Demirkent köyü Zemecor mezrası yolunda, Özkan Kasap'ın kullandığı 08 AAB 469 plakalı kamyonet, virajı alamayarak uçuruma devrildi.

İhbar üzere olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, Umut Yaşar Polat (40) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kasap ile araçta bulunan Emrecan Keskin (18) ve Tamer Satır (54) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tamer Satır, kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber