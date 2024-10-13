Erdoğan'dan Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı

Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

"AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.

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