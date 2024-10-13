Altın yatırımına Ortadoğu etkisi

Hem düğün sezonu hem de İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırgan tutumu altın piyasasına etki etti.

Ortadoğu'da artan gerilim altın yatırımına talebi artırdı.

Sektör temsilcileri, jeopolitik risklerden kaynaklı altın talebinin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Savaşın yayılanacağına yönelik korkuların güvenli liman varlıklara ilgiyi artırdığı kaydedildi.

Ayrıca düğün sezonu da altın alımlarını hızlandırdı.

Uluslararası piyasaya göre Türkiye'deki altın fiyatı 130 lira daha yüksek durumda.

Uzmanlar, bu durumun temel nedeninin altın ithalatına getirilen kısıtlama olduğunu kaydetti. Artan talebin fiyatların daha da yukarı gitmesine yol açtığı ifade etti.

Gram altın, cuma günü itibarıyla 2 bin 938 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 4 bin 787 liradan alıcı buldu.