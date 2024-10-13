Ankara'da balkondan düşen ABD vatandaşı hayatını kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, apartmanın balkonunda dengesini kaybedip boşluğa düşen Amerikan vatandaşı 72 yaşındaki James Link Hanvey, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 15:32, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:33
ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde, apartmanın balkonunda dengesini kaybedip boşluğa düşen Amerikan vatandaşı 72 yaşındaki James Link Hanvey, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hanvey, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Sokak'taki bir apartmanda bulunan ikametinin balkonunda dengesini kaybederek boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hanvey, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.