Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ekim'de bazı sosyal medya hesaplarından Kaş ilçesinde yabancı uyruklu kişinin "sokak ortasında soyunarak köpeğe tacizini" içeren görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.

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