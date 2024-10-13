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Eşini darbedip, 1'i engelli 3 çocuğunu rehin alan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Hüseyin Tüzün (36) sürekli şiddet gördüğü için kendisinden boşanmak isteyen eşi Ş.T'yi (32) darbedip, 1'i engelli, 3 çocuğunu da odaya kilitleyip rehin aldı. Engelli çocuğu için ödenen 4 bin TL'lik evde bakım parasını da gasbeden Hüseyin Tüzün, eve giren polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ş.T.'nin şikayetçi olduğu eşi Hüseyin Tüzün tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 16:22, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:23
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Eşini darbedip, 1'i engelli 3 çocuğunu rehin alan şüpheli tutuklandı

Olay, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tüzün, biri engelli 3 çocuğunun annesi, 13 yıllık eşi Ş.T'den para istedi. Para alamayan Hüseyin Tüzün, bunun üzerine eşini evde çocuklarının gözü önünde darbedip, dışarı attı. Tüzün, ardından da 12, 10 ve 6 yaşındaki 3 çocuğunu odaya kilitleyip, rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi darbedilen Ş.T'ye ilk müdahaleyi yaptı. Eve giden polis ekipleri odaya kilitlenen çocukları kurtarıp, Hüseyin Tüzün'ü gözaltına aldı. Çocuklar annelerine teslim edildi.

'DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM'

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulan Ş.T., eşinin kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirtip, "Bu nedenle kendisinden boşanmak istiyordum. Benden sürekli para istiyor. Paramın olmadığını söylediğimde 'Seni satarım, çocuklarını da satarım' diyordu. Bir süre önce 10 yaşındaki oğlumuzu durduk yere uyuduğu sırada boğazını sıkıp, darbetti. Niye darbettiğini sorduğumda 'Kendimi kaybettim. Gözüme yabancı biri olarak göründü' dedi. En son olay günü yine benden para istedi. Faturaların bile ödenmediği ve engelli kızımızın aylık parası olduğunu, onu da kızımızın tedavisi için harcayacağımı söyledim. Bunun üzerine bana 'Sen karımsın, benim malımsın, ister satarım ister döverim. Çocukları da alırım, sana göstermem' diyerek, onların gözü önünde saçımdan asılıp, darbetti. Elindeki bıçağı gösterip, ölümle tehdit etti. Darbedilince bayılmışım. Kendime geldikten sonra yine boğazımı sıkıp, tekrar darbetti. Engelli kızım için olan 4 bin lirayı alıp, evden gitti. Birkaç saat sonra döndü. Kızıma 'Sen okula gitmeyeceksin. Engelli kardeşine bakacaksın. Annen de ölüp gidecek' dedi. Sonra beni evden attı" dedi.

Eşinin ruhsatsız tabancasını ondan habersiz alıp, kendisine ve çocuklarına zarar vermemesi için sakladığını da ifadesinde belirten Ş.T., "Beni ve darbedip, ölümle tehdit ettiği, çocuklarımı tehdit ettiği, engelli çocuğumun bakım parasını gasbettiği için kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Kadın sığınma evine gitmek istiyorum ve koruma kararı alınmasını istiyorum" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Hüseyin Tüzün, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

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