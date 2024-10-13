Destici, Kredi kartlarındaki savunma sanayi payını ödemeyenler 'vatan hainidir'

Savunma sanayisine destek amacıyla kredi kartı limiti 100 bin TL olan kişilerden 750 TL'lik vergi kesintisi, tartışmalara neden oldu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında kredi kartından alınacak vergiye destek vererek eleştirilere sert tepki gösterdi.

"100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira verecek. Bu da savunma sanayii için. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur!" diye konuşan Destici, Mehmetçiğin canını ortaya koyduğunu ve 750 lira vermenin fazla bir yük olmadığını dile getirdi.

"BİZ VERİRİZ"

Vergiyi eleştirenlere ilişkin ise "Bu milletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin, o 750 liraya bir büyük rakı alsın ve demlenmeye devam etsin! ifadelerini kullanan Destici, "Onun vermediği 750 lirayı biz veririz. Bu millet verir!" açıklamasında bulundu.

KREDİ KARTLARINDAN HİZMET BEDELİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Limiti 100 bin lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak.

Kanun teklifinde, kredi kartlarından hizmet bedelinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlaması istendi. Ocak ayının başında, hizmet bedeli banka tarafından kredi kartı sahibinden kesilecek. Düzenlemeye göre, yıl içinde limiti artan veya yeni alınan kartlardan da hizmet bedeli alınacak. Düzenlemeye göre birden fazla kartı olan, her kart için hizmet bedeli ödeyecek.

Kredi kartlarından hizmet bedeli ocak aylarında banka tarafından kesilecek ve fona aktarılacak.