Dedesini, yanındaki kadını ve evdeki 1 kişiyi bıçak ve baltayla öldürdü

Göynükbelen Mahallesi Gümüşsuyu-Karandere mevkisinde, Mustafa Macar (73) ve Cahide Aydın'dan (76) haber alamayan yakınları, ikilinin yaşadığı eve gitti.

Macar ve Aydın'ın evde, bir kişinin de bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaşlı çift ile bahçede cesedi bulunan Ufukcan Üs'ün tüfekle vurulduğunu tespit etti.

Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat ve Asayiş Timleri, yaşlı çiftin torunu olan Mehmet K.'yi (17) Göynükbelen Mahallesi'nde, Mehmet K.'nin arkadaşı Alper E.'yi (17) ise Osmangazi ilçesinde yakaladı.

TÜFEKLERE EL KONULDU

Şüphelilerin evinde Özel Tim ve eğitimli köpeklerle yapılan aramada bulunan tüfeklere el konuldu.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhaneli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve arkadaşları Ufukcan Üs ve Alper E. ile dedesi Mustafa Macar'ın evine gelen Mehmet K.'nin, dedesinden para istediği, olumlu yanıt alamayınca dedesi ile Cahide Aydın'ı öldürdüğü, daha sonra bahçede çıkan tartışmada ise arkadaşı Ufukcan Üs'ü de tüfekle öldürdüğü öğrenildi.