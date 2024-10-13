Sokak ortasında hamile kadına taciz: Şüpheli gözaltında

Z.F. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamile Z.F. ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadının bağırması üzerine şüpheli B.Ç. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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