Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti'li Önderoğlu'nun cenazesi defnedildi
Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 18:03, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:04
ANKARA (AA) - Trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Önderoğlu için ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile bazı Ankara milletvekilleri katıldı.
Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Betül Önderoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.