15 yaşındaki çocuğun işlediği cinayete ilişkin 5 tutuklama

Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Helal Akreditasyon Kurumundan Köfteci Yusuf'la ilgili açıklama
Helal Akreditasyon Kurumundan Köfteci Yusuf'la ilgili açıklama
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
AFAD'dan 12 ile sağanak uyarısı
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep, yaşam savaşı veriyor
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan milli gelir açıklaması
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Gaziantep'te aile katliamı: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları başladı
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Erdoğan'dan Kabine'de değişiklik sinyali
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

15 yaşındaki çocuğun işlediği cinayete ilişkin 5 tutuklama

Edirne'nin İpsala ilçesinde ailesinin husumet yaşadığı Bekir İşlek'in (44), E.K. (15) tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin 4'ü aynı aileden, 5 kişi tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 18:11, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:13
Yazdır
15 yaşındaki çocuğun işlediği cinayete ilişkin 5 tutuklama

Olay, dün gece yarısı, Köprü Mahallesi Meriç 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Enver K. (56) ile eşi Zehra K. (43), yanlarına ikiz çocukları E.K. ve D.K. (15) ile çocuklarının arkadaşı E.Ç.'yi (15) de alarak husumetlileri Bekir İşlek'in oturduğu eve gitti. Evin önüne çıkan İşlek ile aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.K., cebinden çıkardığı bıçakla Bekir İşlek'i 21 yerinden bıçakladı. İşlek kanlar içerisinde yere yığılırken, grup ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir İşlek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İşlek'in cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan bir süre sonra Enver K. eşi Zehra K., çocukları E.K., D.K. ve E.Ç., İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Bekir İşlek'in cenazesi ise dün ikindi vakti Alaca Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enver K., Zehra K., D.K., E.Ç. ve cinayet şüphelisi E.K. ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber