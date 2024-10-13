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Valilik açıkladı! 11 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 11 bölgenin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 18:36, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:37
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Valilik açıkladı! 11 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 11 bölgenin 14 Ekim-28 Ekim arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri aşağıdaki tabloda mevcut olan, Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından (14 Ekim (Dahil)-28 Ekim (Dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.

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