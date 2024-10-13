Polise 2 günde 3. saldırı! Bu kez Gaziantep

Önceki gün Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir polis memurunun bıçaklı saldırıya uğramasının ardından bugün Konya ve Gaziantep'ten de benzer haberler geldi.

Konya'da polis memuru Mustafa Topuz ihbar üzerine gittiği evde E.K. isimli şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı, Gaziantep'te ise polis ile şüpheli bir şahıs arasında silahlı çatışma çıktı.

GAZİANTEP'TE POLİSE SİLAHLI SALDIRI

11 Ekim 2024'te meydana gelen olayda iddiaya göre, bir hırsızlık ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Polisin çağrısına olumsuz cevap veren şüphelinin silah çıkarması üzerine polis de aynı şekilde karşılık verince polisle şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı.

POLİSLE ŞÜPHELİNİN ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Yaralanan kimsenin olmadığı olay anları ise binadaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binaya giren şüpheli şahsa polisin teslim ol çağrısında bulunması ve bu sırada asansöre yönelen şahsın silah çıkarması ile polisle aralarında çatışma yaşanması yer aldı.

Olay sonrası çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.