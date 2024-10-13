Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda, polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 18:48, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:49
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, zanlı O.I'nın tutuklanmasına karar verdi.