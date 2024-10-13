Hatay'da deprem hasarlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 19:04, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:53
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kuzuculu Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 2 katlı evin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen İlyas Çardak (67) ile oğlu Umut Çardak'ın (37) çıkarılması için çalışma başlattı.
Baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cenazeler, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.