19 gündür aranan kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 19 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadının cesedi, Kızılırmak'ta bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, S.G.Y'nin cesedine Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta ulaştı.

S.G.Y'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

S.G.Y'nin ilçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine 10 zanlı gözaltına alınmış, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, komşusu K.U. ile D.G. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.