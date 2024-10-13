Seçmenin en güvendiği 20 Milletvekili belli oldu!
Seçmenlerin en güvendiği milletvekilleri yapılan anket sonrası açıklandı. ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen ankette 6 CHP ve 5 AK Parti Milletvekili yer aldı. Listedeki küçük partilerden milletvekili ismi olması ise dikkatlerden kaçmadı.
ORC Araştırma tarafından 05-11 Ekim 2024 tarihleri arasında CATI yöntemiyle 9.840 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette seçmenlere en çok güvendiği milletvekilleri soruldu.
Ankette katılımcılara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekili kimdir?" sorusu yöneltildi. Sonuçlarda ise vekil sayısı az olan partiler dikkat çekti.
EN GÜVENİLİR İSİM ALİ MAHİR BAŞARIR? OLDU!
Anket sonuçlarına göre, vatandaşların en çok güvendiği milletvekili CHP? Mersin? Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Başarırı'ı Demokrat Parti? İzmir Milletvekili Salih Uzun ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman takip etti.
İlk 20'de yer alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:
Ali Mahir Başarır - CHP Mersin
Salih Uzun - Demokrat Parti İzmir
Hüseyin Yayman - Ak Parti Hatay
Deniz Yavuzyılmaz - CHP Zonguldak
Turhan Çömez - İyi Parti Balıkesir
Veli Ağbaba - CHP Malatya
Mustafa Sarıgül - CHP Erzincan
Cemal Enginyurt - Demokrat Parti İstanbul
Sermet Atay - MHP Gaziantep
Resul Kurt - Ak Parti Adıyaman
Osman Gökçek - Ak Parti Ankara
Ceyda B. Çankırı - Ak Parti İzmir
Gökhan Günaydin - CHP İstanbul
Kürşad Zorlu - İyi Parti Ankara
Sera Kadıgil - TİP İstanbul
Ömer Faruk Gergerlioğlu - Dem Parti Kocaeli
Rıdvan Uz - İyi Parti Çanakkale
Semih Işıkver - MHP Elazığ
Mustafa Varank - Ak Parti Bursa
Murat Emir - CHP Ankara
PARTİ DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ
Listeye giren milletvekillerinin parti dağılımı ise şu şekilde oluştu:
6 CHP
5 AK Parti
3 İYİ Parti
2 MHP
2 Demokrat Parti
1 DEM Parti
1 TİP
Anket sonuçları, Türkiye'de milletvekillerine duyulan güvenin parti farklılıklarını aşarak çeşitlilik gösterdiğini ortaya kayarken katılımcıların hem muhalefet hem de iktidar partilerine mensup milletvekillerine güven duyduğu gözlemlendi.