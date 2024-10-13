İsrail'in merkezinde bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandı

Bölgede kaydedilen görüntülerde çok sayıda ambulansın sevk edildiği ve yaralıların hastanelere götürüldüğü belirtiliyor.

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