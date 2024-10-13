Katil İsrail'in merkezinde bir noktaya düzenlenen İHA saldırısında 67 kişi yaralandı
Hizbullah insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü vurduklarını açıkladı. Saldırıda 67 kişi yaralandı. Saldırının İsrail'in geçtiğimiz günlerde Beyrut'un merkezinde 22 kişinin ölümüne yol açan saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Hizbullah, Hayfa yakınında bulunan Binyamina'daki Golani tugayına ait eğitim kampına "drone sürüsü" ile saldırdıklarını açıkladı.
Saldırının İsrail'in Perşembe günü Beyrut'un merkezinde 22 kişinin ölümüne yol açan saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Hizbullah, İsrailli yerleşimcilere İsrail'in kuzeyindeki askeri üslerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.
Görgü tanıkları saldırı öncesinde hava savunma sistemlerinin devreye girmediği, sirenlerin de çalmadığını aktardı.
Sosyal medyada kampın yemekhanesinin hedef alındığı iddia edildi.
Bölgede kaydedilen görüntülerde çok sayıda ambulansın sevk edildiği ve yaralıların hastanelere götürüldüğü belirtiliyor.
Saldırıda 67 kişi yaralandı.