Bursa'da zemin skandalı! Kopan çime takılarak sakatlandı

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında sahasında Bursaspor, yaklaşık 42 bin taraftarının önünde Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor, Can Akçay'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 60. dakika oynanırken büyük bir skandal yaşandı. Bursaspor'un savunma oyuncusu Taha Can Velioğlu, sahanın zeminine takılarak sakatlık geçirdi.

Acı içinde kıvrandı

Kahramanmaraşspor'un geliştirmeye çalıştığı atakta topa yatarak müdahele eden Taha Can Velioğlu, zeminden kopan çime takılarak yerde kaldı. Acı içinde kıvranan futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Büyük bir sakatlık riski atlatan Taha Can Velioğlu, saha kenarında tamamlanan tedavisinin ardından oyuna geri döndü. Bursaspor futbolcularının yerinden çıkan çimi kendi çabalarıyla onarmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.