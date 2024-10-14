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14 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

14 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 00:00, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 00:03
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14 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'na katılacak.

(Cenevre)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi Konser Alanı'nda İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/13.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırıları ile Hizbullah'ın İsrail'in askeri üssüne saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek ""Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması-II" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda'ya konuk olacak.

(Reykjavik/21.45)

3- BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun dördüncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Darüşşafaka Lassa-Manisa Basket müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, OGM Ormanspor-İlkem Yapı Tarsusspor müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/14.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasına, Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Giresun/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasına, Konya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Konya/17.00)

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